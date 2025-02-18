بدء أعمال المؤتمر الاقتصادي الثالث لبحر قزوين في طهران

ويعد المؤتمر الذي تستضيفه طهران برئاسة النائب الأول لرئيس الجمهورية الإسلامية الإيرانية "محمد رضا عارف"، في مجمع سعد آباد التاريخي والثقافي في العاصمة طهران، استمرارا لسلسلة من اللقاءات، الأول منها عقد في تركمانستان والثاني في روسيا.

وفي المؤتمر، سيناقش رؤساء الوزراء ووزراء روسيا وتركمانستان وكازاخستان وأذربيجان تطوير التعاون الإقليمي، مع مراجعة الاتفاقيات السابقة.

ويهدف المؤتمر إلى تعزيز التفاعلات التجارية والاقتصادية بين بلدان المنطقة ويوفر منصة للمفاوضات الثنائية ومتعددة الأطراف بين كبار المسؤولين الاقتصاديين في هذه البلدان.

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