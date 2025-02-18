محلل سياسي عراقي: وقاحة ترامب تجاوزت كل الحدود

وفي حوار خاص مع مراسلة وكالة إرنا، سلط الكاتب والمحلل العراقي الضوء على مخطط الرئيس الأمريكي "دونالد ترامب" المتمثل في التهجير القسري لأهالي غزة، واوضح: ان الأمريكيين والصهاينة الإرهابيين لا يؤمنون بوجود فلسطين ويرتكبون الجرائم ضد الشعب الفسطيني.

واضاف: إن الإدارة الأمريكية الإرهابية والصهاينة الإرهابيين لا يؤمنون بوجود فلسطين وعملوا ويعملون على إزالة هذه الدولة العريقة من الوجود والقضاء على الشعب الفلسطيني بالكامل من خلال المجازر التي يرتكبونها ضد الشعب الفلسطيني أو من خلال التهجير القسري كما يريد ترامب أن يفعل في غزة.

وقال الاستاذ الجامعي: إن مخطط ترامب ليس غريبا من ناحية محتوى القرارات التي يصدرها ويتبناها، فهذه هي سياسة الإدارات الأمريكية المتعاقبة بل الغرابة كل الغرابة تكمن في صراحة ترامب ووقاحته التي تجاوزت كل الحدود فهو يتصرف بطريقة علنية تمثل جوهر الفكر الأمريكي والطريقة التي يعمل بها.

وتابع قائلا: لقد أدرك الجميع في دولنا العربية والإسلامية حقيقة السياسة الأمريكية منذ وقت مبكر، ولم تعد هذه السياسة خافية على أحد سواء في فلسطين أو في خارجها وفي أي بقعة من بقاع العالم واضاف متسائلا: ما هي المواقف التي يجب إتخاذها مقابل هذه السياسة غير المنصفة وغير الموضوعية وغير الإنسانية والإرهابية التي تمارسها أمريكا؟

وأضاف: أعتقد إن هذه المواقف خصوصاً العربية، مواقف خجولة وضعيفة وهي ضد الشعب الفلسطيني ومصالحه الإستراتيجية؛ لم يقف العرب مع الفلسطينيين في العدوان الصهيوني الإرهابي على غزة، كما لم يقفوا من قبل مع الفلسطينيين في مواقف مختلفة.

وأوضح: لذا لن يقف العرب في مواجهة مخطط ترامب العدواني الجديد وسوف يرضخون لهذا العدوان السافر لأنهم لا يملكون أي إرادة حرة وكريمة تمكنهم من قول كلمة الحق أو اتخاذ موقف الحق.

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