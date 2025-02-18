قائد عسكري : تطوير وحدة التدمير في الحرس الثوري بما يتناسب والتهديدات المختلفة

واوضح العميد جعفري في تصريح لمراسل ارنا على هامش مناورات "الرسول الاعظم (ص) – 19" التي اطلقتها القوة البرية للحرس الثوري اليوم : ان تطبيق التكنولوجيا الذكية في الاجهزة المختلفة وُضع بجدية خلال السنوات الاخيرة على سلم الاعمال بوحدة التدمير؛ مبينا انه تحققت العديد من الانجازات في هذا الخصوص.

واضاف : ان وحدة التدمير التابعة للقوة البرية بالحرس الثوري، تحولّت اليوم من نهجها دفاعي الى قوة هجومية.

وصرح هذا القائد العسكري، بأن الحرس الثوري ارغم اعداءه على اعادة النظر في حساباتهم، واوضح : ان التكتيكات والاجهزة الحديثة لدى وحدة التدمير التابعة لبرية الحرس، منحت هذه القوة امكانية المشاركة الى جانب الوحدات الاخرى في الحرب التركيبية ضد العدو.

وافادت ارنا، بان المرحلة الثانية من مناورات الرسول الاعظم (ص) – 19 التابعة لبرية الحرس الثوري، انطلقت اليوم الثلاثاء في محافظة خوزستان (جنوب غربي البلاد).

انتهى ** ح ع