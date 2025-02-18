"حماس" تدين اقالة رئيس هيئة الأسرى والمحررين بسبب موقفه الداعم لقضية الأسرى

وصرحت الحركة عبر بيان لها اليوم الثلاثاء، أنّ "محاولة إسكات الأصوات الوطنية، ومعاقبة كل من يقف إلى جانب الأسرى والشهداء وحقوقهم، يعكس نهج القمع والإقصاء الذي تمارسه السلطة، وهو انحراف خطير عن الثوابت الوطنية، وخضوع للإملاءات الصهيونية والأمريكية التي تستهدف نضال الأسرى وقضيتهم العادلة".

وأضافت : إنّنا في حركة حماس نؤكد تضامننا مع الأخ قدورة فارس، ومع كل الأصوات الحرّة التي ترفض المساس بحقوق الأسرى وعائلاتهم.

وأصدر رئيس السلطة الفلسطينية محمود عباس، اليوم الثلاثاء، قراراً رئاسياً بإحالة عبد القادر حامد (قدورة فارس)، رئيس "هيئة شؤون الأسرى والمحررين" إلى التقاعد اعتباراً من اليوم.

وكان فارس قد أعلن قبل أيام رفضه للمرسوم الرئاسي بشأن مخصصات الشهداء والأسرى والجرحى، مطالبا بسحبه.

انتهی**2054 / ح ع **