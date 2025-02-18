اللواء سلامي : إيران لن تستسلم لأي قوة في العالم

وأضاف اللواء "سلامي" في تصريح اليوم الثلاثاء، أنه "يجب على أعدائنا أن يدركوا هذه الحقيقة، بأن إيران لن تتراجع خطوة واحدة عن قيمها ومعتقداتها، والتجارب على مدى 46 عاما مضعت على الثورة الإسلامية، اضحت ايران اليوم أكثر شموخا من أي وقت مضى.

وتابع : إن إنجازات الحرس الثوري كبيرة للغاية، وبعضها سرية لا يمكن الافصاخ بها، متابعا : لقد حقق الحرس الثوري تقدما مذهلا في مجال تكنولوجيا الذكاء الاصطناعي، واصفا قدرات الحرس الثوري المعرفية والعلمية واسعة.

ولفت القائد العام للحرس الثوري الى انتصارات المقاومة، بما في ذلك حركة انصار الله اليمنية التي هزمت الأعداء، وعجرت أمريكا وبريطانيا من مواجهتها؛ مبينا انه تم استهداف 180 سفينة لهم دون ان يتمكنوا من فعل أي شيء.

كما اشار الى انتصار الشعب الفلسطيني قطاع غزة على جرائم الكيان الصهيوني وفي حرب الابادة التي طالت 16 شهرا، قائلا : انه انتصار مجيد، بالرغم من الاضرار التي لحقت بغزة، لكن هناك فرق كبير بين الضرر والهزيمة، والمقاومة الفلسطينية تمكنت من هزيمة "إسرائيل".

وأكمل اللواء سلامي : إننا أقوياء وأعداؤنا على علم بهذه القوة.

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