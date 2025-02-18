قائد الجيش الإيراني : سنرد بقوة على أي حركة للعدو

وفي تصريح له اليوم، نوه اللواء موسوي بالمناورات التي نفذها الجيش الايراني، وقال : إن هدف من هذه المناورات هو استعراض قوة الجيش واقتدار القوات المسلحة الايرانية في مواجهة الأعداء، وتجسيد الانجازات الوطنية في المجالات الدفاعية قوة البلاد الرادعة.

وأضاف : اليوم نحن نرصد تحركات العدو، في كافة المناطق ومستعدون باستخدام احدث الاجهزة والاعتدة مواجهته بكل اقتدار لو اقدم على أي عمل ضدنا.

وصرح القائد العام للجيش، انه "من خلال التطوير المستديم لقدراتنا الدفاعية، سنرد بقوة وحزم على التحركات الحمقاء التي تصدر عن اعداء الجمهورية الاسلامية الايرانية".

انتهی**2054 / ح ع **