عارف : السبيل الى حل قضايا المنطقة يكمن في تعاون الدول الاقليمية

واضاف عارف، خلال اللقاء مع نائب رئيس الوزراء الروسي "الكسي اورشوك"، اليوم الاثنين : ايران وروسيا، لطالما جمعت بينهما علاقات جيدة، مما هيّأ الارضية لتوسيع مجالات التعاون الثنائية لاسيما على صعيد المنظمات والتكتلات الاقليمية.

ومضى الى القول : ان جمهورية ايران الاسلامية تؤكد ضرورة تعميق وتطوير التعاون الايراني- الروسي في مجالات الطاقة والنقل وترانزيت السلع؛ مردفا ان البلدين يكملان بعضهما الاخر.

كما دعا النائب الاول لرئيس الجمهورية الى تعزيز نشاطات اللجنة الاقتصادية المشتركة بين ايران وروسيا، قائلا : بعد توقيع اتفاق التجارة الحرة تهيأت ارضية مناسبة لغرض تطوير التعاون وتوثيق العلاقات الاقليمية لايران مع الدول الاعضاء في اتحاد اوراسيا بما فيها روسيا.

من جانبه، اشاد نائب رئيس الوزراء الروسي باستضافة الجمهورية الاسلامية الايرانية، الناجحة للاجتماع الاقتصادي الثالث لدول بحر قزوين؛ مؤكدا بان هكذا اجتماعات وملتقيات اقليمية، تتيح فرصة جيدة وبناءة لمتابعة قضايا الدول وحسن الجوار والمودة وايضا الارتقاء بمستوى التعاون الاقتصادي والتجاري والاستثماري بين الدول الاقليمية.

ونوه اورشوك بمنجزات ايران الطبية والصيدلية والتقنية، واكد بان "هذا البلد الاقتصادي العظيم اظهر من خلال معرض المنجزات العلمية والتقنية المصاحب للاجتماع الثالث للدول المطلة على بحر قزوين، مدى مواكبته للتقيات الحديثة التنافسية على مستوى العالم، بما في ذلك في مجال الاتصالات والزراعة وصناعة المواد الخام والاجهزة الطبية والصيدلية".

كما تطرق المسؤول الروسي رفيع المستوى، الى عضوية ايران بصفة مراقب في اتحاد اوراسيا للتعاون، وقال : بتوقيع اتفاق التجارة الحرة سيتسنى انشاء منطقة اقتصادية كبيرة ومؤثرة، ونظرا لعضوية ايران بصفة مراقب في هذا التكتل، يُتوقع انشاء سوق كبيرة لرجال الاعمال والتجار لدى هذه المنطقة وبما يسهم في مزيد من الرخاء والتنمية لرعايا الدول الاعضاء.

وفي الختام، صرح نائب رئيس الوزراء الروسي، بان موسكو على استعداد ولديها ارادة جادة في تعزيز التعاون مع الجمهورية الاسلامية الايرانية.

انتهى ** ح ع