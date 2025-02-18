بزشكيان: ايران تولي الاهمية للعلاقات مع السودان

وخلال استقباله ، مساء الثلاثاء، وزير الخارجية السوداني علي يوسف الشريف، أعرب بزشكيان عن ارتياحه لإعادة العلاقات بين إيران والسودان وأكد على توسيع العلاقات بين البلدين، وقال: "ليس هناك من سبب يدعو الدول الإسلامية إلى التوتر وقطع العلاقات فيما بينها، وعلى هذا الأساس نرحب بإعادة العلاقات بين إيران والسودان".

وأعرب الرئيس الإيراني عن استعداد ايران لتطوير العلاقات مع السودان، وقال: "إن الجمهورية الإسلامية الإيرانية تولي الأهمية للعلاقات مع السودان، وآمل أن يتم اتخاذ قرارات جيدة في هذا الصدد في اللجنة المشتركة للتعاون الاقتصادي بين البلدين".

وجدد موقف ايران الداعم للسودان، وأكد ثبات واستمرار ھذا الموقف الذي يجسد العلاقات الأخوية بين البلدين والتي عادت بقوة بعد انقطاع.

ووعد بتلبية الدعوة الموجهة له لزيارة السودان في التوقيت الملائم، طالبا نقل تحياته للقيادة في السودان.

من جانبه نقل وزير الخارجية السوداني تحيات وتقدير رئيس مجلس السيادة عبدالفتاح البرهان إلى الرئيس الإيراني، وقدم له الدعوة لزيارة السودان، وسلمه رسالة خطية من البرهان تعبر عن تقدير القيادة في السودان لقيادة وشعب إيران وتثمينھا للعلاقات الثنائية المتميزة بين البلدين الصديقين.

وعبر الوزير علي يوسف الشريف عن الشكر على وقفة إيران إلى جانب السودان في محنته الحالية، وقدم شرحا لخلفيات وتطورات الأوضاع في السودان، والتقدم الكبير الذي تحرزه القوات المسلحة السودانية والقوات المساندة لھا وقرب حسمھا للتمرد في جميع ربوع البلاد.

انتهى ** 2342