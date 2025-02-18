ايران وروسيا تؤكدان على تطوير التعاون البحري

واوضح مساعد وزير الطرق ورئيس منظمة الموانئ والملاحة البحري الايراني سعيد رسولي خلال لقائه مع نظيره الروسي، ان ايران تسعى إلى تنفيذ خطة عمل مشتركة لتعزيز وتطوير التعاون البحري مع روسيا، مضيفاً: "نسعى إلى تطوير التعاون في مشروعي السكك الحديدية والموانئ والطرق البرية بالتوازي".

واشار رسولي الى أن الاستفادة القصوى من القدرات اللوجستية والترانزيت في بحر قزوين وتطوير التعاون التجاري على منصة واحدة هي رغبة كل من إيران وروسيا، مضيفًا: ان "توحيد تعريفات الموانئ وتسهيل العبور المشترك لطريق بحر قزوين وتسهيل مرور الحاويات عبر موانئ البلدين تتطلب خارطة طريق بحرية شاملة".

وتابع مساعد وزير الطرق والتنمية الحضرية: أن منظمة الموانئ والملاحة البحرية مستعدة تماما لعقد اجتماع متخصص مع موسكو بهدف التوصل إلى خارطة طريق بحرية شاملة وخطة عمل مشتركة في النقل البحري.

وفي هذا اللقاء أشار نائب مدير الشؤون الاقتصادية والموانئ في منظمة الموانئ البحرية الايرانية جليل إسلامي إلى عدم اتخاذ القرار لحد الان لإنشاء منطقة لوجستية روسية في ميناء الشهيد رجائي (جنوب ايران)، مشيرا إلى أن النقل البحري عبر الموانئ الإيرانية نما بنسبة 128 في المائة خلال العام الماضي، مع ارتفاع حصة البضائع من كازاخستان وتركمانستان.

وأعلن إسلامي عن استعداد ميناء بندر أنزلي لإطلاق خط بحري للسياحة والرحلات البحرية للمسافرين مع الموانئ الروسية، قائلاً: "نتوقع من الجانب الروسي أن يخصص سفينة سياحية مناسبة لإطلاق خط بحري للسياحة والرحلات البحرية للمسافرين مع الموانئ الشمالية الإيرانية".

من جهته أكد نائب وزير النقل الروسي دميتري ازيبروف، خلال اللقاء، على جهود طهران وموسكو لزيادة النقل المشترك لبحر قزوين، وتسهيل وتسهيل عبور الحاويات والنقل عبر الموانئ، وإطلاق رحلة بحرية بين بندر أنزلي وآستراخان.

وفي إشارة إلى تجهيز ميناء محج قلعة وتحسينه لتسهيل رسو وتفريغ وتحميل البضائع المختلفة، قال دميتري أزيبروف: "إن وزارة النقل الروسية تسعى إلى التوصل إلى اتفاق شامل وكامل مع إيران في مختلف المجالات البحرية والمينائية".

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