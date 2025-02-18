بزشكيان: الامكانية متوفرة لزيادة حجم التبادل التجاري بين إيران وتركمانستان عدة اضعاف

واعتبر رئيس الجمهورية مسعود بزشكيان، خلال استقباله الثلاثاء نائب رئيس وزراء تركمانستان خوجة مرادي جولدي مرادوف الذي يزور طهران طهران للمشاركة في المؤتمر الاقتصادي الثالث لدول بحر قزوين، أن الاهتمام الخاص الذي يوليه الزعيم الوطني لتركمانستان لتطوير العلاقات مع إيران والتنفيذ الكامل للاتفاقيات التي تم التوصل إليها بين البلدين أمر قيم ويستحق التقدير.

وأضاف: إن رؤية وإعتقاد قربانقلي بيردي محمدوف الزعيم الوطني لتركمانستان بتطوير العلاقات مع الجمهورية الإسلامية الإيرانية كدولة شقيقة ومسلمة وجارة، قد سرّع تنفيذ الاتفاقيات التي تم التوصل إليها بين البلدين، وهو أمر ثمين للغاية ويستحق التقدير، ونحن عازمون أيضاً على الوفاء بحقنا في الجوار مع تركمانستان.

واشار رئيس الجمهورية الى مختلف المجالات الاقتصادية والتجارية والعلمية والثقافية كمجالات لتطوير العلاقات بين ايران وتركمستان، وقال: "لا نرى أي عوائق في طريق تطوير العلاقات والتعاون بين البلدين".

وأكد بزشكيان أيضا على ضرورة الاستفادة من قدرة الاتفاقيات الإقليمية، بما في ذلك المنتدى الاقتصادي لبحر قزوين، لتطوير الاتصالات والتعاملات الاقتصادية والتجارية، وقال: "تتمتع إيران وتركمانستان بإمكانيات وقدرات كبيرة لتطوير العلاقات، والتي إذا تم تفعيلها، يمكن أن تزيد حجم التبادلات التجارية بين البلدين عدة مرات عن الحجم الحالي".

من جانبه نقل نائب رئيس وزراء تركمانستان خوجة مرادي جولدي مرادوف، التحيات الحارة من الزعيم الوطني ورئيس تركمانستان إلى الدكتور بزشكيان وشكره على التنظيم الممتاز لمؤتمر بحر قزوين الاقتصادي، قائلاً: "نحن على ثقة من أن نتائج هذا المؤتمر ستؤدي الى خطوة كبيرة وورش عمل في تطوير العلاقات بين دول حوض بحر قزوين وستكون فعالة للغاية في توسيع التعاملات لصالح المنطقة".

كما أشار نائب رئيس وزراء تركمانستان إلى التعاون الجاري والمشاريع المشتركة بين البلدين في قطاعي الطاقة والنقل وقال: "نحن نعتبر الجمهورية الإسلامية الإيرانية ليس فقط جارتنا بل أيضًا شريكتنا الاستراتيجية. نحن عازمون على استغلال الفرص العظيمة التي نشأت لتطوير التعاون، ونحن ملتزمون أيضًا بالتنفيذ الكامل للاتفاقيات التي تم التوصل إليها بين البلدين ".

انتهى ** 2342