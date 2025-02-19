ايران وروسيا توقعان خارطة طريق للتعاون في مجال النقل والترانزيت لعام 2025

وقالت وزير الطرق الايرانية في هذه المراسم: :من المؤكد أن اللقاءات المتواصلة حددت الاتجاه المتزايد لتعاوننا، ويجب أن تستمر هذه اللقاءات حتى تتمكن إيران وروسيا من تحقيق أهدافهما في استكمال ممر شمال - جنوب.

وأضافت: "يعقد المؤتمر الاقتصادي الثالث لبحر قزوين بمشاركة روسيا الاتحادية وتستضيفه إيران، ومن المؤكد أن هذا الاجتماع سيكون نقطة تحول في التعاون الاقتصادي والتجاري والنقلي لإيران وروسيا وباقي دول بحر قزوين".

واشارت فرزانه صادق الى التوقيع على خارطة الطريق للتعاون المشترك في مجال النقل والترانزيت لعام 2025 والملحق للدراسات الهندسية لعقد تنفيذ مشروع سكة حديد رشت - آستارا؛ وأعربت عن أملها في أن يتم توقيع العقد التنفيذي لبناء خط السكة الحديد راشت - أستارا بحلول نهاية مارس/آذار 2025 بعد الانتهاء من تحديد الكميات والسعر.

وحول تصريحات وزير النقل في الاتحاد الروسي الذي أعلن أن "الرئيس الروسي فلاديمير بوتين أصدر تصريحا لبدء الدراسات الهندسية لمشروع بناء وتطوير خط سكة حديد رشت - أستارا قبل تقديم جدول استملاك الأراضي"، وقالت : "هذا الإجراء الذي اتخذه الرئيس الروسي هو مصدر ارتياح وهذا القرار سيكون فعالا بالتأكيد في تسريع مشروع خط سكة حديد رشت - أستارا".

وفي إشارة إلى عقد اجتماع ثلاثي بين إيران وروسيا وجمهورية أذربيجان، أكدت وزيرة الطرق : "في هذا الاجتماع سيتم تحديد مستوى التعاون بين الدول الثلاث في الفرع الغربي لممر شمال - جنوب في غرب بحر قزوين".

وقال انه من المؤكد أن التركيز المتزامن لإيران وروسيا على الفرع الشرقي لممر شمال-الجنوب في الجزء الشرقي من بحر قزوين أمر ضروري. ومن الضروري أيضًا تقدير تكلفة نقل البضائع من كلا المسارين وتحديد الاختناقات والعمل على إزالتها.

ولفتت إلى إمكانية نقل البضائع الروسية إلى باكستان عبر إيران، وقالت: "بالتأكيد سنستخدم كل القدرات لتطوير طرق الترانزيت".

من جانبه وافق وزير النقل في الاتحاد الروسي فلاديميروفيتش ستاروفيت على مقترحات وتصريحات وزيرة الطرق الايرانية، واقترح أيضًا تشكيل كونسورتيوم بحر قزوين.

انتهى ** 2342