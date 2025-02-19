دوري ابطال آسيا 2: تراكتور سازي تبريز يتأهل إلى ربع النهائي على حساب الخالدية البحريني

وسجل أمير حسين حسين زاده (15) وتوميسلاف ستركالج (32) ومهدي ترابي (71) أهداف تراكتور، في حين أحرز مهدي عبد الجبار (57 و63) ومحمد الرميحي (90+3) أهداف الخالدية.

وكانت مباراة الذهاب بين الفريقين انتهت بفوز تراكتور 2-1 يوم الثلاثاء الماضي على ستاد البحرين الوطني في الرفاع، ليتأهل تراكتور إلى الدور ربع النهائي بعدما تفوق بواقع 5-4 في مجموع مباراتي الذهاب والإياب.

ويلتقي تراكتور ضمن الدور ربع النهائي مع الفائز من لقاء التعاون السعودي والوكرة القطري، الذين يتقابلان إياباً يوم الأربعاء في البريدة، علماً بأن مباراة الذهاب انتهت بالتعادل 2-2 في الدوحة.

وبهذه النتيجة تصدر تراكتور في دور المجموعات ترتيب المجموعة الأولى برصيد 10 نقاط من أربع مباريات، مقابل 4 نقاط للوكرة القطري، و3 لرافشان الطاجيكي.

في المقابل حصل الخالدية على المركز الثاني في المجموعة الثانية برصيد 12 نقطة من ست مباريات، بفارق ثلاث نقاط خلف التعاون السعودي المتصدر، مقابل 9 نقاط للقوة الجوية العراقي ولا شيء لالتين أسير التركماني.

انتهى ** 2342