دوري ابطال آسيا للنخبة: استقلال طهران يتاهل لدور الـ 16 بفوزه على الريان 2-0

بعد أن انتهى الشوط الأول بالتعادل السلبي، نجح الاستقلال في تسجيل هدفي الفوز الثمين عن طريق محمد آزادي (46) وعلي رضا كوشكي (69).

وشهدت بقية مباريات منطقة الغرب التي أقيمت يوم الاثنين، فوز باختاكور الأوزبكي على السد القطري 2-1 في طشقند، وتعادل بيرسيبوليس الإيراني مع النصر السعودي 0-0 في طهران، وفوز الشرطة العراقي على العين الإماراتي 2-0 في بغداد، وفوز الأهلي السعودي على الغرافة القطري 4-0 في جدة، في حين شهد يوم الثلاثاء أيضاً فوز الهلال السعودي على الوصل الإماراتي 2-0 في دبي.

وتصدر الهلال ترتيب دوري الغرب برصيد 22 نقطة من ثمان مباريات، بفارق الأهداف أمام الأهلي، مقابل 17 نقطة للنصر، و12 للسد، و11 للوصل، و9 لاستقلال طهران، و8 للريان، و7 لكل من باختاكور وبيرسيبوليس والغرافة، و6 للشرطة، ونقطتين للعين أيضاً. حيث تأهلت أندية الهلال والأهلي والنصر والسد والوصل واستقلال طران والريان وباختاكور إلى دور الـ16.

وكان الريان خسر في الجولة الأولى أمام الهلال 1-3 في الريان، وخسر في الجولة الثانية أمام النصر 1-2 في الرياض، وخسر في الجولة الثالثة أمام الأهلي 1-2 في الريان، ثم فاز في الجولة الرابعة على باختاكور 1-0 في طشقند، وتعادل في الجولة الخامسة مع بيرسيبوليس 1-1 في الريان، وتعادل في الجولة السادسة مع الوصل 1-1 في دبي، وفاز في الجولة السابعة على العين 2-1 في العين.في المقابل فاز استقلال طهران في الجولة الأولى على الغرافة 3-0 في "شهر قدس"، وخسر في الجولة الثانية أمام السد 0-2 في الدوحة، وخسر في الجولة الثالثة أمام النصر 0-1 في دبي، وخسر في الجولة الرابعة أمام الهلال 0-3 في الرياض، وتعادل في الجولة الخامسة مع باختاكور 0-0 في دبي، وتعادل في الجولة السادسة مع الأهلي 2-2 في جدة، وتعادل في الجولة السابعة مع الشرطة 1-1 في طهران.

وتتأهل الأندية الحاصلة على المراكز الثماني الأولى في مرحلة الدوري لمنطقة الغرب، من أجل المنافسة في دور الـ16.وبناء على ذلك ستكون مباريات دور الـ 16 لغرب اسيا كالتالي؛

*الهلال السعودي_باختاكور الاوزبكي

*الاهلي السعودي_الريان القطري

*النصر السعودي_استقلال طهران

*السد القطري_الوصل الاماراتي

انتهى ** 2342