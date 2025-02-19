الأمم المتحدة تدين اقتحام الاحتلال الصهيوني لمدارس الأونروا في القدس

ونقل دوجاريك عن الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش إدانته الشديدة لانتهاك حرمة منشآت الأمم المتحدة في القدس الشرقية المحتلة، بما في ذلك اقتحام وإغلاق مركز التعليم التابع للأونروا و3 مدارس أخرى بالقوة.

واستنكر دوجاريك استخدام الشرطة الإسرائيلية للغاز المسيل للدموع والقنابل الصوتية في منطقة تعليمية أثناء وجود الطلاب في الصفوف الدراسية، واصفاً هذا السلوك بـ"الأمر الذي لا يمكن قبوله".

وأضاف دوجاريك أن "هذا يشكل انتهاكا واضحا لالتزامات إسرائيل بموجب القانون الدولي، بما في ذلك التزاماتها المتعلقة بامتيازات الأمم المتحدة وموظفيها وحصانتهم" وأكد على ضرورة احترام حرمة منشآت الأمم المتحدة في كافة الأوقات.

وكانت الشرطة الإسرائيلية قد اقتحمت، الثلاثاء، عدة مدارس تابعة للأونروا في القدس الشرقية، تنفيذا لقرار الكنيست الإسرائيلي بمنع أنشطة الوكالة في المدينة. حيث شملت الاقتحامات مدرسة القدس الأساسية في بلدة سلوان ومدرسة الوكالة في حي وادي الجوز ومعهد قلنديا للتعليم المهني بمخيم قلنديا.

هذه الاقتحامات جاءت بعد يوم من إصدار مكتب نتنياهو بيانا يؤكد فيه تنفيذ قانون الأونروا الذي أقره الكنيست في 30 كانون الثاني/يناير الماضي والذي ينص على تقليص نشاطات الوكالة في المدينة.

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