حماس تدين قرار "فيجي" بفتح سفارة في القدس المحتلة

وقالت الحركة في بيان لها، إننا ندين في حركة المقاومة الإسلامية "حماس" بأشد العبارات قرار رئيس حكومة جمهورية فيجي "سيتيفيني رابوكا"، بفتح سفارة بلاده لدى الكيان الصهيوني المجرم في القدس المحتلة".

وعدت "حماس" القرار اعتداء صارخا على حقوق الشعب الفلسطيني في أرضه، وانتهاكا صريحا لمبادئ القانون الدولي وقرارات الأمم المتحدة التي تؤكد بأن القدس أرض فلسطينية محتلة.

وطالبت حكومة فيجي بالتراجع الفوري عن هذا القرار غير الشرعي، والذي يضعها في موقف الشريك للاحتلال الصهيوني في جرائمه وانتهاكاته بحق الشعب الفلسطيني، ودعته للانحياز لقيم العدالة والإنسانية وحق الشعب الفلسطيني في تقرير مصيره وإقامة دولته الفلسطينية المستقلة وعاصمتها القدس.

وصادقت حكومة فيجي، أمس الثلاثاء، على جعل مدينة القدس المحتلة مقرا لسفارتها بـ"إسرائيل" في خطوة رحبت بها تل أبيب، وأدانتها بشدة الخارجية الفلسطينية.

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