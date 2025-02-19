محافظ المصرف المركزي الايراني يتوجه الى روسيا لتوسيع التعاون المصرفي

وتأتي هذه الزيارة بدعوة رسمية من رئيسة البنك المركزي الروسي إلفيرا نابيولينا،في اطار تعزيز الدبلوماسية الاقتصادية، وستتناول مواصلة المفاوضات حول تقدم الاتفاق النقدي الثنائي، وتعزيز وتطوير العلاقات الاقتصادية والنقدية والمصرفية مع اعضاء مجموعة البريكس.

يذكر بأن محافظ البنك المركزي الإيراني "محمدرضا فرزين"، كان قد صرح خلال الزيارة الأخيرة التي قام بها الرئيس الايراني إلى موسكو ، بأن الاتفاقية المالية بين طهران وموسكو قد دخلت حيز التنفيذ، مبينا أن هذه الاتفاقية تعتمد على سعر الصرف المتفق عليه في سوق الصرف التجاري كأساس للتسوية المالية بين الجانبين.

يشار الى ان المشروع التنفيذي الكبير الآخر بين إيران وروسيا ،الذي يتضمن ربط شبكة نظام الدفع "مير" الروسية بشبكة "شتاب" الإيرانية المالية، والذي تم اطلاقه بالمرحلة الاولى، سيكون على جدول اعمال هذه الزيارة في مرحلتيه الثانية والثالثة.

كما ان وثيقة العمل المشترك بين المصرفين المركزيين الإيراني والروسي تتضمن ثلاثة محاور رئيسية تشمل "استخدام العملات الوطنية في التجارة الثنائية"، "إمكانية ربط أنظمة الدفع المصرفية المحلية في البلدين المعروفة باسم "SEPAM" و"SPFS" و "إمكانية ربط شبكات نظام الدفع بالبطاقات في البلدين".

والجدير بالذكر ان يكاترينبورغ،هي المدينة الرابعة في روسيا، وأكبر مدينة في المنطقة الفيدرالية الأورالية، وواحدة من المراكز الثقافية والصناعية الرئيسة في روسيا. أطلق على يكاترينبورغ لقب «العاصمة الثالثة لروسيا»، إذ تحتل المرتبة الثالثة في حجم الاقتصاد والثقافة والنقل والسياحة.

انتهى**ر.م