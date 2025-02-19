١٩‏/٠٢‏/٢٠٢٥، ١٠:٠٩ ص
رمز الخبر: 85755651
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journalistلیلا شعبان پورسوخته کوهی

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أوكسفام: "إسرائيل" تدمر أكثر من 80 بالمائة من شبكات المياه والصرف الصحي في غزة

١٩‏/٠٢‏/٢٠٢٥، ١٠:٠٩ ص
رمز الخبر: 85755651
أوكسفام: "إسرائيل" تدمر أكثر من 80 بالمائة من شبكات المياه والصرف الصحي في غزة

طهران/ 19 شباط/فبراير/إرنا- قالت منظمة أوكسفام البريطانية إن "إسرائيل" دمرت أكثر من 80 بالمائة من شبكات المياه والصرف الصحي في قطاع غزة، مما أدى إلى ظروف صحية كارثية.

وقالت منسقة الشؤون الإنسانية لدى أوكسفام في قطاع غزة "كليمنس لاغواردا"، في بيان له، الآن وقد توقفت القنابل بدأنا فقط للتو ندرك حجم الدمار الهائل.

وأوضحت المنظمة أن "إسرائيل" دمرت 1650 كيلومترا من شبكات المياه والصرف الصحي.

وأشارت إلى أن السكان في شمال غزة وفي مدينة رفح جنوبي القطاع يعيشون على 5.7 لترات من المياه فقط يوميا، أي أقل من 7 بالمائة من معدلات ما قبل الحرب.

وقالت إن هذا لا يكاد يكفي لدفقة واحدة لتنظيف المرحاض.

وأعربت أوكسفام عن تطلعها إلى استمرار وقف إطلاق النار وتدفق الوقود والمساعدات حتى يتمكن الفلسطينيون من إعادة بناء حياتهم.

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٠ Persons
journalistلیلا شعبان پورسوخته کوهی

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