رئيس منظمة تعبئة المستضعفين : سيتم انشاء محاكم حقوق الإنسان لمحاكمة قادة الكيان الصهيوني

اشار رئيس منظمة تعبئة المستضعفين في إيران العميد "غلام رضا سليماني" الى ان هناك تساؤلات كثيرة تدور في ذهن جيل الشباب، حول التخطيط لكل المؤامرات ضد الشعب الإيراني، والتهديدات بالحصار الاقتصادي والتشديد بالعقوبات والدعوة للتفاوض وإشعال حروب مسلحة في ايران عبر مجموعات ارهابية، موضحا بأن ايران وشعبها لا يرضيان بالذل والضلال وقد سجل التاريخ صفحات مشرفة من ثقافة التضحية والاستشهاد في ايران بمواجهة الظلم والاستكبار والتي انتقلت ايضا هذه الثقافة الى دول العالم.

وراى بأن الضغوط والتهديدات المتغطرسة وعمليات اغتيال قادة حزب الله وحرس الثورة الاسلامية والعديد من شهداء جبهة المقاومة العظام ، هو من اجل إيقاف مسيرة المقاومة، لكن شعوب العالم كافة دافعت عن حقوق الشعب الفلسطيني.

كما اعتبر رئيس منظمة تعبئة المستضعفين في إيران انه قريبا سيتم تشكيل محاكم حقوق الإنسان لمحاكمة قادة الكيان الصهيوني والغطرسة العالمية لأنهم فرضوا أفظع التهديدات الإنسانية على الشعب الإيراني عبر التاريخ.

وافاد بأن الاعلام يلعب دورا فعالا في حرب العدو الناعمة وعلى الجميع إنتاج محتويات إعلامية توعوية والتي تعتبر أكثر تدميرا من الحرب العسكرية ذاتها.

انتهى**ر.م