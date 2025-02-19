أمير قطر يصل الى طهران

وسيلتقى امير قطر خلال هذه الزيارة الرسمية، رئيس الجمهورية مسعود بزشكيان وسائر كبار المسؤولين الايرانيين.

وستقام بعد ساعات من الان، مراسم الاستقبال الرسمية لأمير قطر من قبل رئيس الجمهورية مسعود بزشكيان، في مجموعة سعد اباد الثقافية – التاريخية بطهران.

وكان الرئيس بزشكيان قد زار قطر في 2 تشرين الاول/اكتوبر التقى خلالها امير قطر وشارك في منتدى الاعمال لدول حوار التعاون الاسيوي في الدوحة.

ووقع كبار المسؤولين الايرانيين والقطريين خلال تلك الزيارة، 6 وثائق ومذكرة تفاهم للتعاون في مختلف القطاعات الاقتصادية والتجارية والثقافية والتعليمية والرياضية.