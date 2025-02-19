١٩‏/٠٢‏/٢٠٢٥، ٢:٢١ م
رمز الخبر: 85756112
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journalistکاظم شماعییان

أمير قطر يصل الى طهران

١٩‏/٠٢‏/٢٠٢٥، ٢:٢١ م
رمز الخبر: 85756112
أمير قطر يصل الى طهران

طهران/ 19 شباط/فبراير/ارنا – وصل امير دولة قطر الشيخ تميم بن حمد آل ثاني اليوم الاربعاء الى طهران لاجراء لقاءات ومحادثات مع كبار المسؤولين الايرانيين.

وسيلتقى امير قطر خلال هذه الزيارة الرسمية، رئيس الجمهورية مسعود بزشكيان وسائر كبار المسؤولين الايرانيين.

وستقام بعد ساعات من الان، مراسم الاستقبال الرسمية لأمير قطر من قبل رئيس الجمهورية مسعود بزشكيان، في مجموعة سعد اباد الثقافية – التاريخية بطهران.

وكان الرئيس بزشكيان قد زار قطر في 2 تشرين الاول/اكتوبر التقى خلالها امير قطر وشارك في منتدى الاعمال لدول حوار التعاون الاسيوي في الدوحة.

ووقع كبار المسؤولين الايرانيين والقطريين خلال تلك الزيارة، 6 وثائق ومذكرة تفاهم للتعاون في مختلف القطاعات الاقتصادية والتجارية والثقافية والتعليمية والرياضية.

٠ Persons
journalistکاظم شماعییان

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