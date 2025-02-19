١٩‏/٠٢‏/٢٠٢٥، ٢:٤٥ م
رمز الخبر: 85756143
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journalistکاظم شماعییان

رئيس الجمهورية يقيم استقبالا رسميا لامير دولة قطر

١٩‏/٠٢‏/٢٠٢٥، ٢:٤٥ م
رمز الخبر: 85756143
رئيس الجمهورية يقيم استقبالا رسميا لامير دولة قطر

طهران/ 19 شباط/فبراير/ارنا – اقام رئيس الجمهورية مسعود بزشكيان ظهر اليوم الاربعاء، استقبالا رسميا لأمير دولة قطر الزائر الشيخ تميم بن حمد آل ثاني، في مجموعة سعد اباد التاريخية – الثقافية بطهران.

وخلال المراسم، عُزف النشيد الوطني للبلدين، ومن ثم تفقد الرئيس بزشكيان والشيخ تميم بن حمد الى ثاني، حرس الشرف، وبعدها  قدما الوفدين رفيعي المستوى المرافقين لهما.

وبعد مراسم الاستقبال الرسمي، عقد الرئيس بزشكيان وامير قطر، اجتماعا خاصا.

وكان امير قطر قد وصل في وقت سابق اليوم الاربعاء الى طهران على راس وفد رفيع.

وكان الرئيس بزشكيان قد زار قطر في 2 تشرين الاول/اكتوبر التقى خلالها امير قطر وشارك في منتدى الاعمال لدول حوار التعاون الاسيوي في الدوحة.

ووقع كبار المسؤولين الايرانيين والقطريين خلال تلك الزيارة، 6 وثائق ومذكرة تفاهم للتعاون في مختلف القطاعات الاقتصادية والتجارية والثقافية والتعليمية والرياضية.

٠ Persons
journalistکاظم شماعییان

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