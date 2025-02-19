امير قطر يؤكد ضرورة توسيع العلاقات مع ايران

واضاف امير قطر وهو يتحدث في مؤتمر صحفي مشترك مع رئيس الجمهورية أن الزيارة الاخيرة التي قام بها رئيس الجمهورية الاسلامية الايرانية الى قطر، شكلت فرصة مهمة وجيدة للغاية لتمتين العلاقات الاخوية والتاريخية فيما بيننا، وهي العلاقات القائمة على حسن الجوار بين البلدين، معربا عن ثقته بان هذه الزيارات تسهم في المزيد من توسيع العلاقات.

وقال انه اجرى اليوم محادثات مع الرئيس بزشكيان فيما يخص مجالات التعاون بين البلدين وقد اكدنا على ضرورة بناء المزيد من الفرص للتعاون الثنائي لا سيما في المجالات التجارية والاقتصادية.

وتابع اننا اكدنا على اهمية متابعة نتائج اجتماعات اللجنة الاقتصادية المشتركة التي عقدت اخيرا وزيادة حجم التبادل التجاري بين ايران وقطر فضلا عن تاكيدنا على توسيع تعاوننا في جميع المجالات.

واضاف اننا ناقشنا ايضا الظروف العصيبة التي تمر بها منطقتنا وفيما يخص القضايا الاقليمية والدولية والقضايا ذات الاهتمام المشترك.

واكد امير قطر اننا اتفقنا على ان افضل خيار لتسوية النزاعات الموجودة في الوقت الحاضر، هو الحوار البناء. اننا نرحب بما قاله الرئيس بزشكيان بخصوص العلاقات البناءة مع دول مجلس التعاون والبلدان الاسلامية على اساس المصالح المشتركة وحسن الجوار.

ورحب الشيخ تميم بن حمد ال ثاني بالتوجه الايراني فيما يخص توسيع وتمتين العلاقات مع الدول الجارة وقال اننا ندعم ايضا التفاهمات التي تسهم في دعم استقرار المنطقة وازدهارها.

واكد امير قطر في جانب اخر من المؤتمر الصحفي المشترك ان القضية الفلسطينية تصدرت النقاشات والملفات التي استعرضناها ونشدد على ضرورة التقيد بوقف اطلاق النار في غزة ونرى أن الاطراف يجب ان تلتزم بتنفيذ مراحل الاتفاق وكذلك اهمية وصول المساعدات الانسانية الى اخواننا في غزة.

واعرب امير قطر عن امله في ان ينهي وقف اطلاق النار، معاناة المدنيين في غزة، ويمهد الظروف لاعادة البناء فيها وان يسهم الاتفاق في ارساء حل عادل ومستدام وشامل فيما يخص فلسطين، لان الشعب الفلسطيني الكبير، هو شعب قدم تضحيات هائلة خلال العقود الماضية وهو لا يرضى بلا شك باقل من هذا.

واكد امير قطر ان بلاده ستدعم اي جهود تؤدي الى تقريب وجهات النظر والتوصل الى حلول عادلة ومتوازنة تكفل حقوق الدول وتساهم في تطوير وازدهار المنطقة.

وفي الختام اعرب امير دولة قطر عن شكره لحس الاستقبال الذي ابداه رئيس الجمهورية الاسلامية الايرانية خلال الزيارة متمنيا التقدم والرخاء للشعب الايراني.