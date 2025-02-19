قائد الثورة الاسلامية يستقبل امير دولة قطر

وكان امير قطر قد وصل اليوم الى طهران في زيارة رسمية للقاء كبار المسؤولين الايرانيين.

وقد أقام رئيس الجمهورية مسعود بزشكيان، استقبالا رسميا لامير قطر في مجموعة سعد اباد التاريخية – الثقافية.

وقال امير قطر في مؤتمر صحفي مشترك مع رئيس الجمهورية انه اجرى محادثات مع الرئيس بزشكيان تناولت مختلف مجالات التعاون بين البلدين، واكدنا على ايجاد المزيد من الفرص للتعاون بيننا لا سيما في المجالات التجارية والاقتصادية.

يذكر ان رئيس الجمهورية مسعود بزشكيان كان قد زار قطر يوم 2 تشرين الاول/اكتوبر والتقى خلالها امير قطر وشارك في منتدى الاعمال لدول حوار التعاون الاسيوي في الدوحة.

ووقع كبار المسؤولين الايرانيين والقطريين خلال تلك الزيارة، 6 وثائق ومذكرة تفاهم للتعاون في مختلف القطاعات الاقتصادية والتجارية والثقافية والتعليمية والرياضية.