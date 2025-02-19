١٩‏/٠٢‏/٢٠٢٥، ٦:٣١ م
رمز الخبر: 85756388
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journalistکاظم شماعییان

قائد الثورة الاسلامية يستقبل امير دولة قطر

١٩‏/٠٢‏/٢٠٢٥، ٦:٣١ م
رمز الخبر: 85756388
قائد الثورة الاسلامية يستقبل امير دولة قطر

طهران/ 19 شباط/فبراير/ارنا – استقبل قائد الثورة الاسلامية اية الله السيد علي الخامنئي مساء اليوم الاربعاء هنا، أمير دولة قطر الشيخ تميم بن حمد آل ثاني والوفد المرافق له.

وكان امير قطر قد وصل اليوم الى طهران في زيارة رسمية للقاء كبار المسؤولين الايرانيين.

وقد أقام رئيس الجمهورية مسعود بزشكيان، استقبالا رسميا لامير قطر في مجموعة سعد اباد التاريخية – الثقافية.

وقال امير قطر في مؤتمر صحفي مشترك مع رئيس الجمهورية انه اجرى محادثات مع الرئيس بزشكيان تناولت مختلف مجالات التعاون بين البلدين، واكدنا على ايجاد المزيد من الفرص للتعاون بيننا لا سيما في المجالات التجارية والاقتصادية.

يذكر ان رئيس الجمهورية مسعود بزشكيان كان قد زار قطر يوم  2 تشرين الاول/اكتوبر والتقى خلالها امير قطر وشارك في منتدى الاعمال لدول حوار التعاون الاسيوي في الدوحة.

ووقع كبار المسؤولين الايرانيين والقطريين خلال تلك الزيارة، 6 وثائق ومذكرة تفاهم للتعاون في مختلف القطاعات الاقتصادية والتجارية والثقافية والتعليمية والرياضية.

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journalistکاظم شماعییان

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