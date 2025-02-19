المتحدث باسم الخارجية، يعود الشاعرة الطاجيكية في مستشفى بطهران

يذكر ان الاستاذة فرزانه خجندي هي شاعرة طاجيكستان الوطنية وعضو نقابة الكتاب في طاجيكستان، ولها أعمال شعرية خالدة بما فيها "من بلخ والهند وشيراز" و "رسالة الطيبين" و "الحماسة غير المكتملة" و "مدينة العشاق" و "نبض المطر" و "أيها المطر". والتي نشرت لها في ايران باللغة الفارسية.