يذكر ان الاستاذة فرزانه خجندي هي شاعرة طاجيكستان الوطنية وعضو نقابة الكتاب في طاجيكستان، ولها أعمال شعرية خالدة بما فيها "من بلخ والهند وشيراز" و "رسالة الطيبين" و "الحماسة غير المكتملة" و "مدينة العشاق" و "نبض المطر" و "أيها المطر". والتي نشرت لها في ايران باللغة الفارسية.
المتحدث باسم الخارجية، يعود الشاعرة الطاجيكية في مستشفى بطهران
١٩/٠٢/٢٠٢٥، ٦:٤٦ م
رمز الخبر: 85756411
طهران/ 19 شباط/فبراير/ارنا – عاد المتحدث باسم وزارة الخارجية اسماعيل بقائي مساء اليوم الاربعاء الشاعرة والكاتبة الطاجيكية فرزانه خجندي، التي ترقد في احد مشافي طهران، متمنيا لها الشفاء والصحة.
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