١٩‏/٠٢‏/٢٠٢٥، ٦:٤٦ م
رمز الخبر: 85756411
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journalistکاظم شماعییان

المتحدث باسم الخارجية، يعود الشاعرة الطاجيكية في مستشفى بطهران

١٩‏/٠٢‏/٢٠٢٥، ٦:٤٦ م
رمز الخبر: 85756411
المتحدث باسم الخارجية، يعود الشاعرة الطاجيكية في مستشفى بطهران

طهران/ 19 شباط/فبراير/ارنا – عاد المتحدث باسم وزارة الخارجية اسماعيل بقائي مساء اليوم الاربعاء الشاعرة والكاتبة الطاجيكية فرزانه خجندي، التي ترقد في احد مشافي طهران، متمنيا لها الشفاء والصحة.

يذكر ان  الاستاذة فرزانه خجندي هي شاعرة طاجيكستان الوطنية وعضو نقابة الكتاب في طاجيكستان، ولها أعمال شعرية خالدة بما فيها "من بلخ والهند وشيراز" و "رسالة الطيبين" و "الحماسة غير المكتملة" و "مدينة العشاق" و "نبض المطر" و "أيها المطر". والتي نشرت لها في ايران باللغة الفارسية.

٠ Persons
journalistکاظم شماعییان

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