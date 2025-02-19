العميد باكبور: تحقيق جميع اهداف مناورات النبي الاعظم (ص) 19

وابلغ العميد باكبور الصحفيين على هامش المرحلة الرئيسية لمناورة الرسول الاعظم (ص) 19 للقوات البرية للحرس أنه تم تمرين سيناريوهات مختلفة في هذه المناورة بما فيها اختراق العدو والتصدي له.

واستطرد يقول انه تم تنفيذ الخطط المختلفة من قبل الوحدات التخصصية للقوات البرية في قسمي الهجوم والدفاع، وتحققت جميع اهداف المناورة.

واوضح انه تم في هذه المرحلة من المناورة، تنفيذ كمية هائلة من النيران من قبل المسيرات الصغيرة والمسيرات المتجولة والمدفعية والوحدات المدرعة وطيران القوة البرية وفقا للتخطيط العملاني.