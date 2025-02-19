١٩‏/٠٢‏/٢٠٢٥، ٧:٣١ م
رمز الخبر: 85756449
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journalistکاظم شماعییان

العميد باكبور: تحقيق جميع اهداف مناورات النبي الاعظم (ص) 19

١٩‏/٠٢‏/٢٠٢٥، ٧:٣١ م
رمز الخبر: 85756449
العميد باكبور: تحقيق جميع اهداف مناورات النبي الاعظم (ص) 19

دزفول/ 19 شباط/فبراير/ارنا- قال قائد القوات البرية للحرس الثوري العميد محمد باكبور مساء اليوم الاربعاء ان جميع اهداف مناورات النبي الاعظم (ص) 19 في قسمي الهجوم والدفاع قد تحققت بدقة عالية وجودة كبيرة.

وابلغ العميد باكبور الصحفيين على هامش المرحلة الرئيسية لمناورة الرسول الاعظم (ص) 19 للقوات البرية للحرس أنه تم تمرين سيناريوهات مختلفة في هذه المناورة بما فيها اختراق العدو والتصدي له.

واستطرد يقول انه تم تنفيذ الخطط المختلفة من قبل الوحدات التخصصية للقوات البرية في قسمي الهجوم والدفاع، وتحققت جميع اهداف المناورة.

واوضح انه تم في هذه المرحلة من المناورة، تنفيذ كمية هائلة من النيران من قبل المسيرات الصغيرة والمسيرات المتجولة والمدفعية والوحدات المدرعة وطيران القوة البرية وفقا للتخطيط العملاني.

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journalistکاظم شماعییان

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