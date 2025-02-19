١٩‏/٠٢‏/٢٠٢٥، ٨:١٤ م
رمز الخبر: 85756498
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journalistکاظم شماعییان

توقيع مذكرتي تفاهم بين جامعة شيراز وجامعتين روسيتين

١٩‏/٠٢‏/٢٠٢٥، ٨:١٤ م
رمز الخبر: 85756498
توقيع مذكرتي تفاهم بين جامعة شيراز وجامعتين روسيتين

شيراز/ 19 شباط/فبراير/ارنا – وقعت جامعة شيراز وجامعتان روسيتان، مذكرتي تفاهم على هامش الاجتماع السابع لرؤساء الجامعات الايرانية والروسية المميزة.

وقال رئيس جامعة شيراز محمد مؤذني اليوم الاربعاء ان جامعته وقعت مذكرتي تفاهم للتعاون العلمي والتعليمي مع جامعة موسكو واورال الروسيتين.

واضاف ان مذكرتي التفاهم وقعتا بهدف تعزيز العلاقات العلمية والبحوثية والتعليمية بين البلدين.

واوضح ان مذكرة التفاهم مع جامعة موسكو تشمل تبادل الطلبة والاساتذة والباحثين واقامة فعاليات منح شهادات الخريجين والندوات والمؤتمرات المشتركة والتعاون في مجال البحوث والدراسات والتعليم المشترك.

وقال ان مذكرة التفاهم مع جامعة اورال الاتحادية الروسية تتضمن ايضا تبادل الطلبة والاساتذة واقامة ندوات ومؤتمرات وتنفيذ مشروعات بحثية مشتركة.

٠ Persons
journalistکاظم شماعییان

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