احمديان: انتصار المقاومة في غزة ملحمة اخرى واسطورة خالدة

وخلال استقباله امين عام حركة الجهاد الاسلامي الفلسطينية في طهران الاربعاء، بارك أحمديان بانتصار المقاومة في غزة قائلا: "إن جهاد مقاتلي الجهاد وحماس وصبر أهل غزة تم بالمدد الإلهي، وهو ملحمة أخرى وأسطورة خالدة.

واضاف: هذا الهدوء والحضور الجدي له أساس واحد، وهو زوال الخوف والرعب من قلوب الناس، وهو وعد الهي في القرآن الكريم، وغزة بهذا المعنى هي آية إلهية.

وأشار أحمديان، إلى إنجاز المقاومة والشعب الفلسطيني في "الوحدة والتماسك" و"الصمود" في وجه العدو، قائلا: "لتحقيق الوحدة يجب دفع الثمن، ولكن عندما تتحقق الوحدة، تنزل النصرة الالهية وهذا إنجاز سياسي كبير لفلسطين، يفوق كل الخسائر".

وأكد أمين المجلس الأعلى للأمن القومي الايراني أن صمود أهل غزة في وجه العدو الصهيوني والأمريكي ترك أثرًا كبيرًا في أذهان شعوب العالم، مسلمين وغير مسلمين، مشددا على أن نسيان الشعب الفلسطيني قبل طوفان الاقصى ومسار التطبيع كان مثبتّا لكن اليوم أصبح واضحًا للعالم أن "إسرائيل" احتلالية وإرهابية، بينما الفلسطينيون هم الذين تعرضوا للظلم والاحتلال، والان عادت القضية الفلسطينية 75 عاما الى الوراء وان هذا الانجاز السياسي تحقق بالصبر والجهاد اللذين يكافئ الله تعالى عليهما.

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