النخالة: إيران جبل تتكئ عليه جميع فصائل المقاومة

وهنأ النخالة، خلال هذا اللقاء بانتصار المقاومة في غزة، معتبرًا أن هذا الانتصار هو ثمرة جهاد المقاومين في فلسطين ولبنان واليمن والعراق، ودعم الجمهورية الإسلامية الإيرانية الدائم، وقال: "أهنئ الجمهورية الإسلامية وجميع شهداء المقاومة، وعلى رأسهم السيد حسن نصر الله وإسماعيل هنية وإخواننا في فلسطين ولبنان واليمن والعراق، وكذلك شهداء الجمهورية الإسلامية الذين قدموا أرواحهم في هذه المعركة الكبرى".

وأضاف النخالة: "رغم كل الخسائر والشهداء، فإن المقاومة ما زالت شامخة".

وأشار الأمين العام لحركة الجهاد الإسلامي إلى "الوحدة والتلاحم" الميداني والسياسي بين فصائل المقاومة الفلسطينية واللبنانية، قائلًا: "جميع الفصائل الفاعلة في الانتصار تقف على خط المقاومة والجمهورية الإسلامية. ومن أهم سمات هذه الحرب هو عدد الفصائل التي شاركت في هذه المعركة".

وأوضح النخالة أن المنطقة تشهد حربًا كبرى هي الأضخم في التاريخ، مشيرًا إلى أن "المقاومة واجهت الولايات المتحدة وحلفاءها، وصمدت أمام الوحشية والعدوان الذي استمر عامًا ونصف العام على غزة، حتى أجبرت العدو على قبول الاتفاق".

وأكد على أهمية دعم الجمهورية الإسلامية الإيرانية للمقاومة الفلسطينية، قائلًا: "عمليات الوعد الصادق شكلت تحولًا كبيرًا في المنطقة، فاقمت اوضاع الكيان الصهيوني والولايات المتحدة".

وأشار النخالة إلى المؤامرات التي تهدف إلى تفكيك وحدة المقاومة، مؤكدًا أن "جميع حركات المقاومة كانت متحدة في هذه الحرب، وهذا الاتحاد بين المقاومة والشعب الفلسطيني كان قائمًا، والحمد لله فان موقف المقاومة موحد ومنسجم رغم كل مكائد العدو، وهذه الوحدة هي لصالح فلسطين، والتنسيق مع حزب الله مستمر".

كما استعرض النخالة في هذا اللقاء آخر التطورات في غزة والضفة الغربية ولبنان، مؤكدًا أن "هذه الحرب يجب أن تُرى بشكل متكامل في غزة ولبنان، ويجب الحفاظ على هذا التماسك. الحمد لله، حزب الله في لبنان استطاع فرض التراجع على العدو، ولم يتمكن المحتلون من السيطرة على أي جزء من لبنان. ومع ذلك، فإن المواجهات في الضفة الغربية مستمرة، ورغم جرائم المحتلين، فإن الجهاد الإسلامي والمقاومة حاضرون بقوة في الميدان.

انتهى ** 2342