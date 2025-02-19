اللواء باقري: المنطقة كلها لن تشهد الاستقرار لو تعرض أمن إيران للتهديد

وأضاف اللواء باقري، في تصريحات له على هامش المرحلة النهائية من مناورات "الرسول الأعظم (ص) 19" التي تنفذها القوات البرية للحرس الثوري، أن القوات المسلحة للجمهورية الإسلامية في ذروة الجهوزية، مؤكدًا "اذا ارتكب العدو أي خطأ، فإن استقرار الكيان الصهيوني والجهات التي شاركت في تسليحه وتخطيط عملياته سيتعرض للخطر".

وتابع قائلًا: "الدفاع الجوي لايران في ذروة الجهوزية وقد تم ترميم الأضرار الطفيفة التي لحقت به بالكامل".

وأشار رئيس هيئة الأركان العامة للقوات المسلحة الايرانية إلى أن أنظمة الدفاع الجوي للقوات المسلحة الإيرانية في حالة استعداد تام للهجوم، كما أن إنتاجنا للصواريخ يتم بكميات ونوعيات عالية جدًا دون توقف.

وأضاف: "ان الدعم والاسناد والتسليح الذي تقوم به اميركا المجرمة للكيان الصهيوني الغاصب والقاتل للأطفال، وتهديدها لإيران، ليس أمرًا جديدًا".

وأكد اللواء باقري أن "النفاق والرياء الأميركي في تسليح الكيان الصهيوني القاتل للأطفال لارتكاب الإبادة الجماعية في غزة كشف عن طبيعتهم الخبيثة أكثر من أي وقت مضى".

كما أشار إلى التخطيط الواسع لاستخدام الاجسام الطائرة الصغيرة والمسيرات الجوالة في مختلف وحدات القوات المسلحة، قائلًا: "تم تجهيز وحدات القوات البرية للحرس الثوري والجيش بشكل مكثف بالاجسام الطائرة الصغيرة والمسيرات، وسيتم تجهيز الوحدات الأخرى وفقًا للاحتياجات والضرورات العملياتية".

هذا وقد بدأت المرحلة الثانية من مناورات "الرسول الأعظم (ص) 19"، التي تعد أكبر مناورة عملياتية للقوات البرية التابعة للحرس الثوري، يوم الثلاثاء في جنوب غرب إيران.

وشهدت هذه المرحلة مشاركة وحدات متخصصة من القوات البرية للحرس الثوري في عمليات هجومية ودفاعية، بما في ذلك عمليات الحرب الإلكترونية، وهجمات مدرعة وصاروخية مكثفة، واستخدام الاجسام الطائرة الصغيرة والمسيرات، بالإضافة إلى عمليات شنتها المروحيات وسلاح المدفعية.

وخلال هذه المناورات، تم تقييم الأسلحة والمعدات الجديدة التي تم ضمها لوحدات الحرس الثوري، إلى جانب استخدام أساليب وتكتيكات قتالية حديثة.

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