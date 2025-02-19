المقاومة تسلّم الخميس جثث أسرى إسرائيليين قتلوا بقصف إسرائيلي على غزة

وأوضح أبو عبيدة أنّه سيتمّ تسليم جثث عائلة بيباس وجثة الأسير عوديد ليفشتس، مؤكداً أنهم كانوا جميعاً على قيد الحياة قبل أن تقصف طائرات "الجيش" الإسرائيلي أماكن وجودهم في قطاع غزّة بشكّل متعمّد.

بدوره، أعلن الناطق العسكري باسم سرايا القدس، الجناح العسكري لحركة الجهاد الإسلامي في فلسطين، أبو حمزة، قرار الإفراج عن رفات الأسير الإسرائيلي عوديد ليفشيتس، مشدداً أيضاً على أنّ الاحتلال تعمّد قتله خلال الحرب على غزّة.

وفي وقتٍ سابقٍ اليوم، أعلن الناطق باسم كتائب المجاهدين، الجناح العسكري لحركة المجاهدين، أبو بلال أنّ الكتائب ستسلّم غداً الخميس جثث عائلة بيباس الإسرائيلية التي أسرتها في 7 تشرين الأول/أكتوبر 2023.

وشدّد أبو بلال على أنّ عائلة بيباس "أسرت على يد مجموعة من مجاهدي الكتائب، وأنها عاملتها معاملة حسنة وفق تعاليم الإسلام الحنيف قبل قصفهم بصواريخ الاحتلال الصهيوني ومقتلهم واستشهاد المجموعة الآسرة".

من جهته، صرّح مكتب رئيس حكومة الاحتلال الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو، بأنّ "إسرائيل" استلمت قائمة الأسرى القتلى الذين ستتسلّمهم غداً في اطار الاتفاق.

ويأتي ذلك في إطار الدفعة السابعة من المرحلة الأولى لصفقة تبادل الأسرى ضمن اتفاق وقف إطلاق النار بين غزّة و"إسرائيل"، وتمّت في الأسابيع الماضية عمليات التبادل.

وسلّمت المقاومة عدداً من أسرى الاحتلال من نقاط مختلفة من قطاع غزّة مقابل إطلاق الاحتلال سراح عدد كبير من الأسرى الفلسطينيين من سجونه، بينهم ذوي المؤبدات والأحكام العالية.

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