اقامة المرحلة النهائية لمناورات "الرسول الأعظم (ص)" للقوات البرية للحرس الثوري

وفي المرحلة النهائية من مناورات "الرسول الأعظم (ص)" الـ19 التي جرت جنوب غرب البلاد، نفذت وحدات النخبة من القوات البرية للحرس الثوري عمليات مختلفة بهدف تدمير تحصينات العدو.

وفي هذه المناورات، بالإضافة إلى استخدام أساليب وتكتيكات قتالية جديدة، تم اختبار أسلحة ومعدات جديدة أضيفت إلى مختلف وحدات الحرس الثوري في ساحة معركة عملية.

وشاركت في هذه المناورات عدة طائرات مسيرة من طراز "مهاجر 10" للقوات البرية للحرس الثوري ، كما ازيح الستار عن صواريخ "قائم 118" للدفاع الجوي وطائرة مسيرة مدمرة من طراز "كلاله".

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