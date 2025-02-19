قائد عسكري: تم عرض جزء بسيط من قدرات القوات البرية للحرس الثوري في المناورات

وأكد العميد فرهاد آريانفر، في تصريح له الاربعاء على هامش مناورات "الرسول الأعظم (ص)" الـ 19 للقوات البرية للحرس الثوري ، أن جميع مراحل هذه المناورات نفذت بشكل جيد وبدقة عالية بناء على التخطيط العملياتي للقادة، مضيفا: "كان من بين أهداف هذه المناورات التقييم العملي لدقة وكفاءة الأنظمة وأداء الوحدات المختلفة في حالة قتالية".

وتابع: إن مناورات "الرسول الأعظم (ص)" الـ 19 للحرس الثوري أظهرت الكفاءة العالية للقوات البرية للحرس الثوري من خلال استخدام تكتيكات وتقنيات جديدة ومبتكرة واستخدام أحدث الأنظمة والأسلحة العسكرية".

وقال مراقب هيئة الأركان العامة للقوات المسلحة لمناورات "الرسول الأعظم (ص)" الـ19 للقوات البرية للحرس الثوري: "إن هذه المناورات رفعت الجاهزية القتالية والقدرات العملياتية للقوات البرية للحرس الثوري وعززت مستوى الردع للقوات المسلحة للجمهورية الإسلامية".

وأضاف: "إن الجمع بين استخدام الأسلحة المتطورة والتكتيكات الإبداعية والقيادة الشجاعة بالإضافة إلى القيم المعنوية وطلب الشهادة جعل من القوات البرية للحرس الثوري قوة موثوقة في البلاد".

واعتبر العميد آريانفر تنفيذ عمليات الرد السريع ضد التهديدات المحتملة في أقصر وقت ممكن أحد أهداف هذه المناورات وقال: "أثبتت القوات البرية للحرس الثوري في هذه المناورات أنها تستجيب للاحتياجات العملياتية للبلاد في ساحة المعركة وضد تهديدات العدو المحتملة".

يذكر ان المرحلة الثانية من مناورات "الرسول الأعظم (ص)" للقوات البرية الـ19 للحرس الثوري الإسلامي، باعتبارها أكبر مناورات عملياتية لهذه القوات، قد انطلقت الثلاثاء في جنوب غرب البلاد.

وفي هذه المناورات، بالإضافة إلى استخدام أساليب وتكتيكات قتالية جديدة، تم تقييم الأسلحة والمعدات الجديدة المضافة إلى مختلف وحدات الحرس الثوري الإسلامي في ساحة المعركة.

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