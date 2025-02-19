كأس آسيا للشباب تحت 20 عاما: ايران تتصدر المجموعة الثالثة بالفوز على أوزبكستان 2-1

سجل يوسف مزرعة (52) وإسماعيل قلي زادة (66 من ضربة جزاء) هدفي إيران، في حين أحرز محمد علي اورينباييف (81) هدف أوزبكستان.

شهدت المباراة الثانية ضمن ذات المجموعة يوم الأربعاء أيضاً، تعادل إندونيسيا مع اليمن 0-0 على ستاد مركز شينزن لتدريب الشباب في شينزن.

وتصدرت إيران ترتيب المجموعة برصيد 9 نقاط كاملة من ثلاث مباريات، مقابل 6 نقاط لأوزبكستان، ونقطة لكل من إندونيسيا واليمن خالياً من النقاط، حيث حصلت إيران وأوزبكستان على بطاقتي التأهل إلى الدور ربع النهائي.

وفي الدور ربع النهائي تلتقي إيران مع ثاني المجموعة الرابعة، في حين تتقابل أوزبكستان مع صاحب المركز الأول في المجموعة الرابعة.

وكانت الجولة الأولى من منافسات المجموعة شهدت يوم الخميس فوز أوزبكستان على اليمن 1-0، وإيران على إندونيسيا 3-0.

في المقابل شهدت الجولة الثانية التي أقيمت يوم الأحد فوز إيران على اليمن 6-0، وأوزبكستان على إندونيسيا 3-1.

ويتأهل إلى الدور ربع النهائي، المنتخبان الحاصلان على المركزين الأول والثاني في كل مجموعة من المجموعات الأربع.

يشار إلى أن المنتخبات الحاصلة على المراكز الأربعة الأولى في البطولة تتأهل من أجل تمثيل قارة آسيا في نهائيات كأس العالم للشباب تحت 20 عاماً 2025 في تشيلي.

انتهى ** 2342