تسع دول في غرب آسيا تبحث سبل التعاون لمكافحة العواصف الترابية

وافاد مكتب العلاقات العامة في منظمة حماية البيئة الايرانية، أن الاجتماع عقد بمبادرة من اللجنة الاقتصادية والاجتماعية للأمم المتحدة لآسيا والمحيط الهادئ (الإسكاب) ولجنة غرب آسيا (الإسكوا).

وفي هذا الاجتماع ، ناقشت الجمهورية الإسلامية الإيرانية، إلى جانب الإمارات العربية المتحدة والمملكة العربية السعودية وقطر والكويت والعراق وسوريا ولبنان وتركيا، التحديات التي تشكلها العواصف الغبارية وآثارها على البيئة والزراعة والنقل والطاقة والصحة.

وأعلنت صديقة ترابي نائبة مدير البيئة البشرية في منظمة حماية البيئة ورئيسة الوفد الإيراني، استعداد إيران للتعاون وقدمت مقترحات من بينها إنشاء صندوق إقليمي وتشكيل مجموعة عمل متخصصة وعقد اجتماعات سنوية للوزراء المعنيين.

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