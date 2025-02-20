استشهاد 3 مقاومين خلال محاصرة قوات الاحتلال لمنزل في مخيم الفارعة بالضفة الغربية

وذكر مراسل المركز الفلسطيني للاعلام أن قوات الاحتلال حاصرت منزل الشاب يوسف تايه في مخيم الفارعة، حيث اندلعت اشتباكات مسلحة عنيفة، تخللتها عملية قصف مكثف للمنزل، لافتًا أنه بعد التأكد من استشهاد كل من كان داخل المنزل، انسحبت قوات الاحتلال بعد أن اختطفت جثامين الشهداء الثلاثة.

وفي تفاصيل ما جرى، قالت مصادر محلية، إن قوة عسكرية اقتحمت سهل سميط باتجاه مخيم الفارعة، تزامنًا مع سماع أصوات انفجارات كبيرة في محيط المنزل المحاصر.

وذكر شهود عيان، أن قوات الاحتلال استهدفت المنزل المحاصر بصواريخ محمولة على الكتف “أنيرجا”.

واستهدف مقاومون جيبات الاحتلال الإسرائيلي بعبوة ناسفة خلال اقتحام المخيم، كما اندلعت اشتباكات مسلحة مع مقاومين.

إلى ذلك، قالت كتائب شهداء الأقصى- شباب الثار والتحرير، في بيان مقتضب ، إن مقاتليها في مخيم الفارعة يواصلون التصدي لاقتحام قوات الاحتلال للمخيم لفك الحصار عن المنزل المحاصر.

وأضافت أن مقاتليها يستهدفون قوات الاحتلال بوابل كثيف من الرصاص والعبوات الناسفة ويخوضون اشتباكات عنيفة معها.

ومنذ السابع من تشرين الأول/أكتوبر 2023، تصاعدت اعتداءات جيش الاحتلال الإسرائيلي والمستوطنين في الضفة الغربية بما في ذلك القدس المحتلة، مما أسفر عن استشهاد 915 فلسطينياً، وإصابة نحو 7 آلاف آخرين، واعتقال 14,500 فلسطيني، بحسب المعطيات الرسمية الفلسطينية.

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