31 عملا مقاوما في الضفة ضد جنود الاحتلال والمستوطنين خلال 24 ساعة

وأشار مركز معلومات فلسطين “معطى” إلى أن أعمال المقاومة تضمنت عملية تفجير عبوات ناسفة، وإطلاق نار، وثلاثة عمليات تصدي لاعتداءات المستوطنين، والإضرار بثلاثة مركبات لهم، واندلاع مواجهات وإلقاء حجارة في 23 نقطة بالضفة.

واندلعت اشتباكات مسلحة تخللها تفجير عبوات ناسفة خلال اقتحام قوات الاحتلال مخيم الفارعة في طوباس.

وفي جنين، فجر مقاومون عبوة ناسفة بقوات الاحتلال في بلدة يعبد، كما اندلعت مواجهات في مخيم ومدينة جنين.

وامتدت المواجهات بين الشباب الثائر وقوات الاحتلال إلى مدينة طولكرم ومخيميها، ومخيم قلنديا بالقدس.

كما شهدت بلدات بيت ريما ودير أبو مشعل وعجول برام الله، مواجهات عنيفة مع قوات الاحتلال.

وأصيب مستوطن بعد تحطيم مركبته، خلال تصدي الشبان للمستوطنين قرب قرية مرادا ومستوطنة ارئيل في سلفيت.

كما اندلعت مواجهات مع قوات الاحتلال في بلدة بيت فوريك بنابلس، وحي كفر سابا ومدينة قلقيلية، إضافة إلى بلدات المنشية والخضر ومراح رباح ببيت لحم.

في حين تصدى الأهالي لهجوم من مستوطني بيتار عيليت قرب بيت لحم وحطموا مركبة لهم، وشهدت بلدات دورا وبيت أمر والطبقة ومخيم العروب بالخليل مواجهات بين الشباب الثائر وقوات الاحتلال.

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