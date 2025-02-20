عراقجي يعتبر دول الجوار بانها الاولوية بالنسبة لايران

واشار عراقجي في حسابه على منصة "اكس" الى زيارة امير قطر الى طهران وقال انه مبعث ارتياح بالنسبة لنا دائما ان نستضيف اخواننا امير دولة قطر الشيخ تميم بن حمد آل ثاني ورئيس الوزراء القطري الشيخ محمد بن عبد الرحمن آل ثاني. اجرينا محادثات مثمرة بخصوص العلاقات الثنائية والقضايا الاقليمية. إن جيراننا هم الاولوية بالنسبة لنا.

وكان امير دولة قطر الشيخ تميم بن حمد آل ثاني قد زار امس الاربعاء طهران على راس وفد رفيع. واكد في مؤتمر صحفي مشترك مع الرئيس الايراني مسعود بزشكيان على ضرورة التعاون المشترك في المنطقة.