جامعة كردستان الايرانية تتواصل مع الجامعة العراقية ببغداد

ويضم وفد جامعة كردستان ممثلين عن اختصاصات اللغة والادب العربي والفقه الشافعي والقانون وإدارة الشؤون الدولية للجامعة.

وزار الوفد، كلية العلوم الاسلامية وكلية الفن بالجامعة العراقية والتقى هيئة التدريس والطلبة فيهما.

والقى ثلاثة من اعضاء هيئة التدريس بجامعة كردستان محاضرات تخصصية تركزت على اللغة العربية والفقه الاسلامي.

كما اقيمت طاولة مستديرة بعنوان "الطلاق: الاسباب والوقاية" بمشاركة باحثين وطلبة من الجامعتين.

ويدرس اكثر من 500 طالب من 6 بلدان مختلفة، في الوقت الحاضر في جامعة كردستان، عدد كبير منهم من الطلبة العراقيين.