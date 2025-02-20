رئيس الجمهورية يرعى حفل تدشين حزمة النقل الكهربائي بالعاصمة طهران

وحضر المراسم ايضا امين العاصمة علي رضا زاكاني. يذكر ان هذه الحزمة تم شراؤها من قبل امانة طهران وبالتعاون مع الحكومة.

ويتم في المراسم، توقيع عقد بدء عمليات الخطين 8 و9 لمترو انفاق طهران.

وتفيد الاحصاءات المتوافرة ان طهران التي تعد نحو 15 مليون نسمة تشهد 20 مليون عملية تنقل يوميا.

وقال مساعد امين العاصمة لشؤون النقل والسير محسن هرمزي في الحفل ان هذه الحزمة تضم 189 حافلة كهربائية واكثر من الف من 700 سيارات تكسي كهربائية و 150 سيارة كهربائية لشرطة السير والمرور بطهران الكبرى وكذلك خطين تراموا بعجلات مطاطية.