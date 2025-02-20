٢٠‏/٠٢‏/٢٠٢٥، ١١:٥٢ ص
رمز الخبر: 85756974
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journalistکاظم شماعییان

تدشين مجمع التشعيع بقسم المحاصيل الزراعية في اهواز (جنوبي غرب)

٢٠‏/٠٢‏/٢٠٢٥، ١١:٥٢ ص
رمز الخبر: 85756974
تدشين مجمع التشعيع بقسم المحاصيل الزراعية في اهواز (جنوبي غرب)

اهواز/ 20 شباط/فبراير/ارنا – تم اليوم الخميس تدشين مجمع التشعيع في مدينة اهواز مركز محافظة خوزستان (جنوبي غر) في قسم المحاصيل الزراعية وذلك بحضور رئيس مؤسسة الطاقة الذرية الايرانية محمد اسلامي.

ودُشن هذا المجمع في الحي الصناعي رقم 2 في اهواز، في ظل جهود متخصصي الصناعة النووية لشركة تطوير استخدام الاشعاع بهدف توفير السلامة والامن الغذائي في البلاد.

وتتوفر في هذا المجمع وللمرة الاولى، امكانية معالجة الغلال والحبوب السائبة بالاشعاع بطاقة اسمية 100 طن على مدار اليوم.

ومن ميزات الاستفادة من التعريض للاشعاع، الحد من المخلفات واهدار المحاصيل الزراعية والمواد الغذائية وخفض التلوث بالفطريات والطفيليات والحشرات الناقلة للآفات والتطهير البكتيري لانواع المحاصيل الغذائية وزيادة مدة بقاء الفواكه والمواد الغذائية وعدم الحاجة للثلاجات بسبب انخفاض الاصابة الجرثومية.

٠ Persons
journalistکاظم شماعییان

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