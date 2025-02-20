قاليباف يلتقى رئيسة برلمان جمهورية اذربيجان

وقال قاليباف في اللقاء ان سياسة ايران الحاسمة تتمثل في توسيع العلاقات الشاملة مع جميع دول الجوار.

واضاف ان التواصل الثلاثي بين ايران واذربيجان وروسيا في المجال الاقتصادي ونقل الطاقة والاقتصاد ذو اثر موضحا ان مسار الترانزيت شمال جنوب والترانزيت الى اوروبا والشرق الاقصى يمكن تطويره من خلال التعاون بين البلدين.

واكد ان ارادة الجمهورية الاسلامية الايرانية قائمة على تطوير العلاقات بين البلدين في كافة المجالات لا سيما النقل الحديدي والبري وترانزيت الطاقة.

وقال رئيس مجلس الشورى الاسلامي في جانب اخر اننا نعارض اي تدخل للقوات الاجنبية في المنطقة وان موضوعات المنطقة يجب ان تسوى على يد بلدان المنطقة ذاتها ويمكن المضي قدما بهذه الموضوعات على مستوى اجتماعات 3+3 وتدعيم السلام والاستقرار في المنطقة.

اما رئيسة برلمان جمهورية اذربيجان صاحبة غافاروفا فقد اكدت اهمية العلاقات بين البلدين والزيارات المتبادلة بين مسؤوليهما وقالت انها تتفق مع قاليباف فيما يخص الظروف الجديدة في جنوب القوقاز مؤكدة ان العلاقات متعددة الاطراف والثنائية تكتسي اهمية.

واضافت ان سياسة جمهورية اذربيجان هي ان يتم تسوية قضايا المنطقة على يد بلدانها وهي تدعم سياسة المحادثات 3+3 وان تدخل القوى من خارج المنطقة يؤدي الى اثارة التصعيد.