العميد سليماني: ايران الاسلامية ليست البادئة في اي حرب لكنها تدافع عن عزتها

واكد العميد سليماني وهو يتحدث اليوم الخميس امام الاجتماع الكبير للتعبئة في محافظة ايلام (غرب) في مناورة "الرسول الأعظم (ص) الكبرى" اننا لن نسمح للاجانب بالتدخل في شؤون ايران الاسلامية ونهب مصالح البلاد لان الشعب الايراني يواصل مساره باعتزاز حتى النصر النهائي.

واضاف انه يجب دراسة ومراجعة افاق القوى الغربية ابان الامبراطورية البريطانية وكذلك الامبرالية الامريكية تجاه الشعب الايراني والخطط التي دبروها ضد ايران.

واشار العميد سليماني الى تداعيات التدخل الغربي في تاريخ ايران المعاصر وقال ان هذه التدخلات ادت الى فقدان مساحات واسعة من الاراضي الايرانية اذ يجب دراسة ذلك بدقة.

واكد رئيس مؤسسة المستضعفين دور الثورة الاسلامية في وضع نهاية لاذلال الشعب الايراني قائلا ان الشعب الايراني وفي ظل حركته الواسعة طرد الامريكيين من بلاده وثبت اكبر هزيمة تاريخية لاعداء البلاد.

وفي معرض اشارته الى الهزائم الكبيرة التي منيت بها امريكا طيلة السنوات الـ 25 الاخيرة قائلا ان اي هزيمة ليست باكبر من خسارة الامريكيين لايران وشكل هذا بداية للهزائم الاخرى لهم.

وعن العقوبات الاقتصادية الامريكية قال ان هذه العقوبات ادت فقط الى تعزيز الثورة الاسلامية وتوسعها بين البلدان الاسلامية.

واشار الى غزة وفلسطين ولبنان قائلا ان الكيان الصهيوني الذي يمثل قلب امريكا، احتلت جزء مهما من اراضي المسلمين ويواصل توسيع هذا الاحتلال.

يذكر ان مناورة الرسول الاعظم (ص) الكبرى اقيمت بحضور العميد سليماني و 20 الف تعبوي بمحافظة ايلام.