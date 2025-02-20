تجهيز 12 منظومة لمعالجة المحاصيل الزراعية بالإشعاع

واضاف اسلامي في تصريح ادلى به لمراسل ارنا على هامش تدشين اول مركز لتشعيع المحاصيل الزراعية في اهواز (جنوب غرب) انه يجب تجهيز محافظة خوزستان بـ 12 منظومة للمعالجة بالاشعاع وقد انطلق اليوم نشاط اول منظومة لمعالجة المحاصيل الزراعية بالاشعاع.

واوضح ان هذه المنظومة قادرة على معالجة 100 طن من المحاصيل الزراعية بالاشعاع يوميا ما يمثل خطوة على طريق السلامة والامن الغذائي.

وقال ان محافظة خوزستان تعد واحدا من مراكز انتاج المحاصيل الزراعية في البلاد مؤكدا توسيع مراكز التشعيع فيها.

واكد ان انشاء مراكز التشعيع يرفد الاقتصاد الوطني ويزيل العقبات التي تعترض المحاصيل الغذائية.