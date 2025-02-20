ايران ترأس الجمعية البرلمانية الاسيوية لعامي 2027 و 2028

وكتب غريب ابادي في حسابه على منصة اكس: لقد انهت الدورة الـ 15 للجمعية البرلمانية الاسيوية التي عقدت في جمهورية اذربيجان، اعمالها بنجاح. وقد شارك فيها رئيس مجلس الشورى الاسلامي محمد باقر قاليباف.

وتابع انه تم الاتفاق على ان تتراس ايران هذه الجمعية للعامين 2027 و 2028. كما سيقام اجتماع اللجنة السياسية الدائمة واللجنة الاقتصادية الدائمة والتنمية المستدامة في ايران خلال العامين 2025 و 2026 على الترتيب.

واضاف ان رئيس مجلس الشورى الاسلامي القى كلمة في المؤتمر وعقد لقاءات مع رئيسة المجلس الوطني (البرلماني) الاذربيجانية ورئيس برلمان سلطنة عمان ورئيس مجلس الشيوخ الباكستاني ونائب رئيس البرلمان الاماراتي.

واوضح ان قسما مهما من هذه الزيارة، تضمن لقاء قاليباف مع رئيس جمهورية اذربيجان. وقد اكد الطرفان عزم بلديهما على توسيع العلاقات الثنائية في جميع المجالات، فيما اعتبر قاليباف ان تطوير العلاقات مع الدول الجارة، يمثل السياسة الحاسمة للدولة والحكومة الرابعة عشرة.