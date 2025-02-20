مساعد مؤسسة التعبئة: 4 الاف كتيبة، جاهزة للتصدي للتهديدات الناعمة والصلبة للعدو

واضاف العميد سيف وهو يتحدث في مناورة "الرسول الاعظم (ص)" اجريت في شاهرود ودامغان (وسط) انه تم تنظيم الف كتيبة تعبوية في المجال السيبراني والفضاء الافتراضي لمكافحة الحرب الناعمة للعدو.

واشار الى نشاط 60 الف قاعدة للمقاومة التعبوية في ارجاء البلاد وقال انه اضافة الى هذه القواعد، هناك القواعد الادارية والطلابية والتلميذية والمهن المختلفة جاهزة لاسداء الخدمة في القطاعات الاقتصادية والعسكرية والفضاء الافتراضي.

وتابع ان امريكا والاعداء، راوا واحدا على الالف فقط من القوة العسكرية الايرانية مضيفا ان جميع القواعد الامريكية في المنطقة تقع في مرمى صواريخ الجمهورية الاسلامية الايرانية.

واكد ان هذه القوة موجودة في البلاد بان يكون لدينا رد مدروس ومناسب على اي تهديد معاد.