٢٠‏/٠٢‏/٢٠٢٥، ٥:٢٥ م
رمز الخبر: 85757299
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journalistکاظم شماعییان

رئيس الجمهورية يشدد على ترسيخ قناعة "نبقى ونبني" لدى ابناء الشعب

٢٠‏/٠٢‏/٢٠٢٥، ٥:٢٥ م
رمز الخبر: 85757299
رئيس الجمهورية يشدد على ترسيخ قناعة "نبقى ونبني" لدى ابناء الشعب

ملارد/ 20 شباط/فبراير/ارنا – قال رئيس الجمهورية مسعود بزشكيان اليوم الخميس اننا ان كنا رغم العقوبات نفتخر بطاقتنا النووية، فان ذلك حاصل بفضل الطلبة والنخبة الذين بقوا وبنوا مشددا على ضرورة ترسيخ قناعة "نبقى ونبني" لدى ابناء الشعب.

جاء ذلك في كلمة القاها في اجتماع نهضة تطوير العدالة في المساحات التعليمية بمشاركة اهالي مدينة ملارد (غرب طهران) وقال ان الاعمال التي انجزت في هذه النهضة لحد الان اوجدت بارقة امل.

واكد ان راسمالنا هم ابناؤنا الذين سيصنعون الغد قائلا انه يجب ان ناخذ في الاعتبار بلوغ القمم والافضل، ويجب أن نؤمن بنيل الافضل.

واكد اننا ان وضعنا يدا بيد ونحترم النخبة والمخلصين والمستثمرين، سيكون بوسعنا معالجة المشاكل وبناء البلاد بقدرة. معتبرا ان من واجب الحكومة توفير الارضية الملائمة للنمو.

واشار الى تهديد عدد كبير من المسلمين في المنطقة من قبل عدد ضئيل من الاسرائيليين قائلا انه هذا لامر مخجل. المشكلة لا تكمن في القوة العسكرية، بل في الفكر. ان تمكنا من بناء تفكير ابنائنا، فلن يقدر العدو على فعل شيء. يزعمون انهم يريدون ضرب منشآتنا النووية، لكن هذه المراكز محفورة في ذهن ابنائنا، لا على الارض، وحتى ان ضربها  العدو، سنبنيها من جديد.

وكان رئيس الجمهورية يرافقه عدد من  اعضاء مجلس الوزراء قد زار اليوم مدينة ملارد غربي محافظة طهران، في اطار الجولة الخامسة له على محافظات البلاد.

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journalistکاظم شماعییان

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