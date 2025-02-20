تحميل وتفريغ 211 مليون طن، بضائع في موانئ البلاد

واضاف ان هذا العام، كان عاما ناجحا ونشطا بالنسبة لجميع موانئ البلاد في مجال تسهيل التجارة والاقتصاد.
واشار الى تحقيق نمو في الترانزيت بنسبة 21 بالمائة قائلا ان عقود استثمارات جيدة ابرمت لموانئ البلاد.
بوشهر/ 20 شباط/فبراير/ارنا – قال مساعد مؤسسة الموانئ والملاحة البحرية لشؤون الموانئ والاقتصاد جليل اسلامي انه تم في العام الايراني الجاري، تحميل وتفريغ ما مقداره 211 مليون طن من البضائع عبر موانئ البلاد.
واضاف ان هذا العام، كان عاما ناجحا ونشطا بالنسبة لجميع موانئ البلاد في مجال تسهيل التجارة والاقتصاد.
واشار الى تحقيق نمو في الترانزيت بنسبة 21 بالمائة قائلا ان عقود استثمارات جيدة ابرمت لموانئ البلاد.
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