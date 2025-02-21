وفد من الخارجية الايرانية ومجلس الشورى يزور لبنان

وكتب وحيد جلال زادة على حسابه في موقع "إكس": إن مراسم تشييع المجاهدين الكبيرين الشهيد السيد حسن نصر الله والشهيد السيد هاشم صفي الدين في بيروت ستتحول إلى نهضة للمقاومة.

وأضاف: سأغادر إلى لبنان مع وفد من مجلس الشورى ووزارة الخارجية لتهيئة الأرضية لحضور وفد الجمهورية الإسلامية الايرانية رفيع المستوى في مراسم تجديد العهد الشعبي مع قادة المقاومة بافضل صورة.

وكان وزير الخارجية الايراني عباس عراقجي قد صرح للصحفيين الثلاثاء إن كبار المسؤولين وممثلي مختلف مؤسسات البلاد، بما في ذلك الحكومة ومجلس الشورى الإسلامي والهيئات الأخرى ذات الصلة، سيشاركون في مراسم تشييع الشهيد السيد حسن نصر الله الأمين العام لحزب الله.

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