٢١‏/٠٢‏/٢٠٢٥، ٤:٥٤ ص
رقم الصحفي: 2461
رمز الخبر: 85757538
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انتشال 22 شهيداً و16 إصابة في غزة خلال 24 ساعة

٢١‏/٠٢‏/٢٠٢٥، ٤:٥٤ ص
رمز الخبر: 85757538
انتشال 22 شهيداً و16 إصابة في غزة خلال 24 ساعة

طهران / 21 شباط/فبراير/ارنا- أعلنت وزارة الصحة الفلسطينية وصول 22 شهيدا و 16 إصابة إلى مستشفيات قطاع غزة، خلال الساعات الـ24 الماضية.

وبينت الوزارة في بيان الخميس، أن 22 شهيدا جرى انتشالهم من تحت أنقاض المنازل المدمرة خلال حرب الإبادة، فيما أصيب 16 مواطنا بمخلفات الاحتلال.

وأفادت الصحة بارتفاع حصيلة ضحايا الحرب الإسرائيلية إلى 48319 شهيدا، والإصابات إلى 111749 جريحا منذ السابع من أكتوبر للعام 2023.

وأكدت أنه لا يزال عدد من الضحايا تحت الركام وفي الطرقات لا تستطيع طواقم الإسعاف والدفاع المدني الوصول إليهم.

وأهابت الصحة بذوي شهداء ومفقودي الحرب على غزة ضرورة استكمال بياناتهم بالتسجيل عبر الرابط المرفق، لاستيفاء جميع البيانات عبر سجلات وزارة الصحة.

انتهى ** 2342

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