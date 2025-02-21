انتشال 22 شهيداً و16 إصابة في غزة خلال 24 ساعة

وبينت الوزارة في بيان الخميس، أن 22 شهيدا جرى انتشالهم من تحت أنقاض المنازل المدمرة خلال حرب الإبادة، فيما أصيب 16 مواطنا بمخلفات الاحتلال.

وأفادت الصحة بارتفاع حصيلة ضحايا الحرب الإسرائيلية إلى 48319 شهيدا، والإصابات إلى 111749 جريحا منذ السابع من أكتوبر للعام 2023.

وأكدت أنه لا يزال عدد من الضحايا تحت الركام وفي الطرقات لا تستطيع طواقم الإسعاف والدفاع المدني الوصول إليهم.

وأهابت الصحة بذوي شهداء ومفقودي الحرب على غزة ضرورة استكمال بياناتهم بالتسجيل عبر الرابط المرفق، لاستيفاء جميع البيانات عبر سجلات وزارة الصحة.

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