٢١‏/٠٢‏/٢٠٢٥، ٩:٠٣ ص
رقم الصحفي: 1426
رمز الخبر: 85757574
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الضفة الغربية: اعتقالات في اقتحامات لمدن ومخيمات مختلفة

٢١‏/٠٢‏/٢٠٢٥، ٩:٠٣ ص
رمز الخبر: 85757574
الضفة الغربية: اعتقالات في اقتحامات لمدن ومخيمات مختلفة

طهران/ 21 شباط/فبراير/ارنا-اعتقلت قوات الاحتلال كل من الطلاب في جامعة بير زيت، الأسير المحرر صالح أبو زيد وعمرو أبو زيد، في حي المصايف في مدينة رام الله وإياد أبو شملة من بلدة سردا شمالي المدينة.

كما داهمت القوات الإسرائيلية مخيم الجلزون واعتقلت الشاب جهاد مصباح.

وأفادت مصادر طبية باستشهاد الأستاذ أحمد عواد، متأثراً بإصابته بعد صدم آلية الاحتلال مركبته في مدينة طولكرم، الأربعاء.

وفي سياق متصل قرر جيش الاحتلال الإسرائيلي نشر 3 فرق جديدة لتعزيز قواته في الضفة عقب عملية بات يام، حيث وقعت انفجارات  في 3 حافلات في نقاط متعددة، جنوبي "تل أبيب"، مساء امس الخميس، بحسب ما أعلنت شرطة الاحتلال الإسرائيلي.

ووفق صحيفة "يديعوت أحرونوت" العبرية، تم العثور على عبوات ناسفة في مواقع أخرى، جنوبي "تل أبيب" وعلى جسم مشبوه في محطة قطارات "تل أبيب"، بحسب ما أوردت وسائل إعلام عبرية .

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