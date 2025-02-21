مستشفى الهلال الأحمر الميداني بمدينة غزة يستقبل عشرات المرضى والجرحى في يومه الأول

وخلال يومه الأول، تم استقبال عشرات المرضى، إلى جانب تجهيز ثلاث حالات لإجراء عمليات جراحية متوسطة وإدخال أربع حالات إلى قسم العناية المركزة، بالإضافة إلى تحويل طفلتين إلى حضانة الخدج لتلقي الرعاية اللازمة.

وشهدت العيادات الخارجية لمستشفى الهلال الأحمر الميداني إقبالًا كبيرًا، حيث حصل المرضى على الاستشارات الطبية والعلاج المجاني، ما يعكس الحاجة الملحة إلى هذه الخدمات الصحية في القطاع.

ويأتي افتتاح المستشفى في إطار الجهود الإغاثية لدعم القطاع الصحي في غزة، وتقديم الخدمات الطبية العاجلة وسط استمرار الأزمة الإنسانية التي تعانيها المنطقة.

وافتتح مستشفى الهلال الأحمر الفلسطيني الميداني أبوابه رسميًا، امس الخميس، في أرض السرايا بمدينة غزة، لمعالجة عشرات الجرحى والمرضى.

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